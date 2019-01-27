شكرا لقرائتكم خبر عن وزير صهيوني: لدينا خطة لطرد إيران من سوريا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن وزير الهجرة الصهيوني يواف غالانت، أمس السبت، أن لدى تل أبيب خطة فعلية لطرد القوات الإيرانية من سوريا.

وقال غالاندت؛ وهو جنرال بارز متقاعد ووزير عن حزب “الليكود” الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في كلمة ألقاها أثناء فعالية في ضواحي القدس، إن تل أبيب تهدف إلى منع ظهور أي وجود إيراني في الجولان، دون تقديم مزيد من التفاصيل بخصوص هذه الخطة.

وتابع الوزير الصهيوني أن لدى بلاده وروسيا “مصالح مشتركة لطرد الإيرانيين من سوريا”، مضيفاً أن موسكو وطهران لم تعُدا حليفتين وبرزت بينهما خلافات في الآونة الأخيرة بخصوص الطرف الذي سيقوم بإعادة إعمار سوريا؛ وفقاً لـ “روسيا اليوم”.

وجاءت هذه التصريحات في وقت تتحدث فيه وسائل إعلام أمريكية عن ضغوط يمارسها نتنياهو على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لإقناعه بإبقاء قوات أمريكية في قاعدة التنف جنوب شرقي سوريا.