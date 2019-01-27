شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر وفرنسا تتفقان على تسليم المجرمين والان نبدء بالتفاصيل

وقعت الجزائر وفرنسا، اليوم، على اتفاقية تعاون تقضي بتسليم المجرمين بين البلدين. ووقع الاتفاقية وزير العدل الجزائري الطيب لوح، ونظيرته الفرنسية نيكول بيلوبيه التي تزور الجزائر حاليًا. وأوضحت وزارة العدل الجزائرية في بيان أن الاتفاقية تعد تجديدًا للتعاون بين الجزائر وفرنسا، خاصة عقب دخول الاتفاقية الجديدة للتعاون القضائي في المجال الجنائي حيز التنفيذ شهر مايو الماضي، مع ضمان احترام المبادئ الأساسية للبلدين.



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