مدفعية "ألوية العمالقة" تدك مواقع الحوثيين غربي تعز اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دكت مدفعية "ألوية العمالقة" بالجيش اليمني، الأحد، تحصينات ومواقع مليشيا الحوثي الإرهابية في المرتفعات الجبلية غربي تعز، جنوبي اليمن، ما أسفر عن سقوط العشرات قتلى وجرحى.

وذكر بيان لـ"ألوية العمالقة"، أن قوات الجيش نفذت عملية تمشيط واسعة استهدفت بالمدفعية مواقع وثكنات تابعة للمليشيا في محيط "جبل العرف" و"محطة الشيبري" و"الكسارة" عند المنفذ الغربي لمدينة البرح غربي المحافظة.

وأوضح البيان، أن مليشيات الحوثي تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح، لافتا إلى أن العملية مستمرة بحسب خطة عسكرية مدروسة، تهدف لاستكمال تطهير مناطق غرب تعز وما تبقى من المحافطة من جيوب المتمردين المدعومين من إيران.

وجاء الاستهداف المدفعي على تحصينات مليشيا الحوثي في محيط مدينة البرح التابعة لمديرية مقبنة بتعز بعد هدوء حذر شهدته الجبهات خلال الأسابيع الماضية، وتسعى ألوية العمالقة لتأمين الجبال المطلة على البرح وتطويق المدينة التي يتخذ الانقلابيون من سكانها دروعا بشرية.



