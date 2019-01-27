"فتح" توصي بتشكيل حكومة "فصائلية" من منظمة التحرير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوصت اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، الأحد، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة، وطالبت حركة حماس بالتجاوب مع دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات التشريعية في أقرب وقت ممكن.

كما أوصت حركة فتح، خلال اجتماع عقدته في مدينة رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتشكيل لجنة لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.



وقال مسؤول كبير في حركة فتح لـ"العين الإخبارية" إنه سيجري حوارا مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية للانضمام إلى الحكومة".

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه " خلافا لما يتردد فإنه لم يتم اقتراح أي شخصية لرئاسة الحكومة الجديدة أو وزراء للانضمام إلى الحكومة".

واستدرك: "من شبه المؤكد أن تترأس شخصية من حركة فتح الحكومة القادمة".

وكان مسؤول فلسطيني قال لـ" العين الإخبارية" إن ثمة توافقا على إنهاء صيغة حكومة الوفاق الوطني بعد رفض حركة حماس جهود المصالحة.

كما أوصت اللجنة المركزية بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي لفترة زمنية محددة، واستمرار الحوار حول ذلك مع كل الجهات المعنية والمختصة.

وفيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، جددت اللجنة المركزية، التزامها الكامل بتنفيذ بنود "اتفاق القاهرة" الذي وقع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كمدخل حقيقي لتحقيق وحدة شعبنا وأرضنا، مثمنة دور الشقيقة مصر الساعي لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وشددت اللجنة المركزية لحركة فتح على ضرورة تجاوب حركة حماس مع دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات التشريعية في أقرب وقت ممكن، ليكون صندوق الاقتراع معبراً عن إرادة الشعب والناخب الفلسطيني في اختيار من يمثله خلال المرحلة القادمة، وعدم تضييع هذه الفرصة السانحة لتوحيد البيت الفلسطيني في مواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية.