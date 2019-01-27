البابا يطالب ب"حل عادل وسلمي" للأزمة في فنزويلا

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طالب البابا فرنسيس الاحد ب"حل عادل وسلمي" في فنزويلا التي تشهد اضطرابات ونزاعا بين الرئيس نيكولاس مادورو ورئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو الذي اعلن نفسه رئيسا بالوكالة.
وقال البابا خلال "الايام العالمية للشباب" في بنما "حيال الوضع الخطير الذي تمر به (البلاد)، اطلب من الرب ايجاد حل عادل وسلمي لتجاوز الازمة مع احترام حقوق الانسان".
ويتهم مادورو الولايات المتحدة بحض المعارض غوايدو على تنفيذ "انقلاب" عليه، رافضا مهلة حددتها كبرى الدول الاوروبية السبت للدعوة الى انتخابات خلال ثمانية ايام تحت طائلة الاعتراف بغوايدو رئيسا.
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