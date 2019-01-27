الان تتابع عاجل .. أمريكا تحذر من “رد قوي” في حال التعرض للمعارضة الفنزويلية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل “فودافون” توقف استخدام معدات “هواوي” في شبكاتها الأساسية مبالغ صادمة.. كم تبلغ رواتب مهندسي البرمجة بشركات التكنولوجيا الكبرى؟ “خلطة الرسائل الإلكترونية” .. فيسبوك يسعى لدمج تطبيقات واتسآب وإنستجرام وماسنجر تعرف عليه.. أول هاتف في العالم بلا أزرار أومنافذ

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