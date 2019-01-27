واشنطن تحذر النظام الفنزويلي من التعرض للمعارضة أو البعثة الأمريكية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)حذرت الولايات المتحدة اليوم (الأحد)، نظام الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا، من القيام بأي عمل «ترهيبي أو عنيف» بحق المعارضة، أو البعثة الدبلوماسية الأمريكية في كراكاس، مهددة بـ«رد قوي» في حال حصول ذلك.
وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي لدونالد ترمب في تغريدة على تويتر: "أي ترهيب أو عنف بحق العاملين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية، أو بحق الزعيم الديموقراطي لفنزويلا خوان غوايدو، أو الجمعية الوطنية (البرلمان)، سيعتبر اعتداء خطير على دولة القانون، وسيؤدي إلى رد قوي من قبل الولايات المتحدة.
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