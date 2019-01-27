الحوثيون ينهبون متحفاً أثرياً في محافظة ذمار

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جدة - خالد شويل - واس(عدن) أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية على نهب متحف بينون الأثري بمديرية الحداء بمحافظة ذمار وعبثت بمحتوياته. أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية على نهب متحف بينون الأثري بمديرية الحداء بمحافظة ذمار وعبثت بمحتوياته. وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للمتاحف والآثار والمخطوطات بذمار فايز الضبياني، أن عناصر الميليشيا الانقلابية اقتحمت المتحف ونهبت العديد من القطع الأثرية المهمة التي كان يحتويها المتحف، وأفرغت مكتبته الوطنية وملأت جدران قاعاته بصور قتلاها.



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