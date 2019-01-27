شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار سابق لترمب: تحقيق مولر يرقى إلى «أساليب الغستابو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

وصف روجر ستون مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السابق، اليوم (الأحد)، اعتقاله فجراً من قبل عناصر فدراليين في إطار التحقيق المرتبط بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة، بأنها «أساليب غستابو» (البوليس السري في عهد هتلر) وتهدف إلى التأثير على لجنة المحلفين أثناء محاكمته.

وداهم عناصر فدراليون منزل ستون في فورت لودردايل في فلوريدا ليصبح سادس شخص على علاقة بترمب توجه إليه الاتهامات، في إطار التحقيق الذي يجريه روبرت مولر في احتمال حصول تواطؤ بين حملة ترمب وموسكو في انتخابات 2016.