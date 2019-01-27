.. و«الأوشحة الحمراء» يتظاهرون في باريس «دفاعاً عن الديموقراطية»

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس)نزل نحو 10500 شخص من تنظيم «الأوشحة الحمراء» إلى شوارع باريس، اليوم (الأحد)، متحدين المطر، «للدفاع عن الديموقراطية والمؤسسات» بمواجهة أعمال العنف التي تخللت تظاهرات «السترات الصفراء» خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وحمل المتظاهرون أعلاماً فرنسية وبعض الأعلام الأوروبية، وأطلقوا هتافات مثل «نعم للديموقراطية، لا للثورة»، في حين ارتدى بعضهم قمصاناً كتبت عليها عبارات مثل «أحب جمهوريتي» و«أوقفوا العنف».
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