شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مقتل 8 مدنيين بهجوم على مخيم للنازحين في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الرياض)

قالت الأمم المتحدة اليوم (الأحد)، إن قصفاً تعرض له مخيم للنازحين في محافظة حجة شمال غرب اليمن، أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة 30 آخرين، وسط مخاوف من انهيار الهدنة الجزئية التي تم الاتفاق عليها الشهر الماضي.

ولم يحدد بيان الأمم المتحدة مصدر القصف الذي وقع أمس (السبت).