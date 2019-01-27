شكرا لقرائتكم أكثر من 15 غارة للتحالف على تجمعات الحوثيين في حجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استهدف تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، تجمعات للحوثيين في مناطق حجور بمحافظة حجة شمال غربي البلاد بأكثر من 15 غارة جوية، وفق مصادر "العربية".

وكانت طائرات التحالف قد استهدفت، السبت، بثماني غارات تعزيزات وتجمعات لعناصر الميليشيات في محيط مناطق قبائل حجور.

وأطلقت قبائل حجور اليمنية، الخميس، نداء استغاثة لتحالف دعم الشرعية لدعمها في مواجهة هجوم شنه الانقلابيون ضد قبيلة العبيسة التابعة لحجور في مديرية كشر مستخدمين الصواريخ والمدفعية الثقيلة.

وأكد شهود عيان أن الميليشيات قصفت بشكل عشوائي قرى قبيلة العبيسة بالأسلحة الثقيلة في حملة مسلحة حشدت لها عناصرها من مختلف المديريات بالمحافظة.

ويفرض الحوثيون حصاراً خانقاً على قبائل حجور منذ أيلول/سبتمبر الماضي، بحسب ما أفادت مصادر محلية، في محاولة لإخضاعها.

وتنتشر قبائل حجور في أكثر من 10 مديريات بمحافظة حجة وتتكون من 200 ألف نسمة تقريباً.