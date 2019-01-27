انشطرت طائرة روسية مقاتلة بطريقة مرعبة، قبل أن تنفجر وتندلع بها النيران، أثناء هبوطها في أجواء ثلجية عاصفة.
وأدى الحادث المرعب إلى مقتل ثلاثة من أفراد طاقم القاذفة النووية الروسية «تو 22 أم 3» الأسرع من الصوت.
ونجا شخص رابع من القاذفة النووية الروسية التي تحطمت أثناء هبوطها في مورمانسك شمالي الدائرة القطبية في ظل حالة تدني رؤية.
وتبع ذلك على الفور انفصال قمرة القيادة وانقلابها رأسًا على عقب بحركة دائرية، فيما اندلعت النيران في الجزء الخلفي من القاذفة النووية، وفقًا لما نقلته «ديلي ميل» البريطانية.
وفي موسكو، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القاذفة لم تكن تحمل أي نوع من أنواع الأسلحة عند وقوع الحادث في الثاني والعشرين من يناير الجاري.
وشرعت السلطات العسكرية الروسية بالتحقيق في الحادث، بمشاركة فريق من شركة «توبوليف» المصنعة للقاذفة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. انشطار قاذفة نووية روسية بشكل «مرعب» ومقتل 3 من طاقمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.