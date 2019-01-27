دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالفيديو.. انشطار قاذفة نووية روسية بشكل «مرعب» ومقتل 3 من طاقمها

انشطرت طائرة روسية مقاتلة بطريقة مرعبة، قبل أن تنفجر وتندلع بها النيران، أثناء هبوطها في أجواء ثلجية عاصفة.

وأدى الحادث المرعب إلى مقتل ثلاثة من أفراد طاقم القاذفة النووية الروسية «تو 22 أم 3» الأسرع من الصوت.

ونجا شخص رابع من القاذفة النووية الروسية التي تحطمت أثناء هبوطها في مورمانسك شمالي الدائرة القطبية في ظل حالة تدني رؤية.

وتبع ذلك على الفور انفصال قمرة القيادة وانقلابها رأسًا على عقب بحركة دائرية، فيما اندلعت النيران في الجزء الخلفي من القاذفة النووية، وفقًا لما نقلته «ديلي ميل» البريطانية.

وفي موسكو، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القاذفة لم تكن تحمل أي نوع من أنواع الأسلحة عند وقوع الحادث في الثاني والعشرين من يناير الجاري.

وشرعت السلطات العسكرية الروسية بالتحقيق في الحادث، بمشاركة فريق من شركة «توبوليف» المصنعة للقاذفة.