العراق يستدعي سفير تركيا ويؤكد: أنقرة انتهكت سيادتنا

صدى البلد - أحمد قاسم

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أنها استدعت السفير التركي ببغداد وسلمته احتجاجا على أحداث العنف التي أدت لمقتل شخصين أثناء احتجاجات بمحيط معسكر تركي بشيلادزي، شمالي البلاد، أمس السبت.

وقالت الخارجية العراقية في بيان نشرته وكالة "سبوتنك": "استدعت وزارة الخارجيَة السفير التركيّ، فاتح يلدز، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية ما تعرض له المواطنون العراقيون في منطقة شيلادزي التابع لقضاء العمادية من إصابات وأضرار".

وأضافت: "مثل هذه الأعمال تعد انتهاكا للسيادة، ولا تنسجم مع العلاقات الودية...