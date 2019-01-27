البرلمان يوافق على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء مبدئيا

نور على وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة. وقال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس:" لأول مرة كنت متسامحا فى مناقشة المشروع فى إشارة الى إعطائه الحديث لكثير من النواب". واضاف:"أعتذر للزملاء الذين لم أعطهم الكلمة خاصة الزميلين الدكتور اأحمد خليل واالدكتور أيمن ابو العلا". ويهدف مشروع القانون الى إلى إنهاء وضع بات يؤرق المجتمع المصرى بأسره. وأوضح تقرير لجنة الإسكان أنه سيتم تقنين الأوضاع مع مراعاة البعد الإقتصادى للدولة والحفاظ على...

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