ترند الموجز|أكبر هبوط للدولار في عامين..وحقيقة المقطع الإباحي المنسوب لرانيا يوسف..وأمطار بهذه المناطق الإثنين..و"خليها تعنس" تثير الجدل..وموعد لقاء الأهلي ودجلة

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، بعد تصريحات "طارق عامر".. أكبر هبوط يومي للدولار في عامين.. وخبراء يوضحون أسباب تراجع العملة الأمريكية، وطقس الإثنين: أمطار بهذه المناطق.. ونصائح من الأرصاد، وقصة مقطع إباحي منسوب لرانيا يوسف.. الفنانة تكشف حقيقته.. وترد بإجراءات عاجلة.. وتعليق من عمرو أديب، وعلى غرار "خليها تصدي".. حملة "خليها تعنس" تشعل السوشيال ميديا.. وحرب متبادلة بين الشباب والفتيات.. وتعليق ناري من المنتج محمد العدل، وموعد مباراة الأهلي ودجلة.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات.. ولاسارتي يتسلح بالرباعي الجديد.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

بعد تصريحات "طارق عامر".. أكبر هبوط يومي للدولار في عامين.. وخبراء يوضحون أسباب تراجع العملة الأمريكية

واصل الدولار تراجعه أمام الجنيه بالبنوك، الأحد، بنسبة وصلت لـ22 قرشا، لليوم الثاني على التوالي.

ويأتي تراجع الدولار بعد أيام قليلة من تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بأن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر لوكالة "بلومبيرغ" أن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق "صرف حر" خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعاً استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

أكبر هبوط يومي للدولار في عامين

وكشف تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سعر صرف الدولار سجل، الأحد، أكبر هبوط يومي في عامين أمام الجنيه المصري، حيث فقد 22 قرشا دفعة واحدة.

وقال محللون اقتصاديون ومصرفيون للوكالة إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على مدار الفترة الماضية لتسهيل دخول وخروج الأجانب إلى السوق المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرين إلى أن الأسواق بدأت تلمس الآثار الإيجابية لقرار إلغاء آلية صندوق تحويلات الأجانب في مطلع ديسمبر الماضي، من خلال التدفقات النقدية من الصناديق الدولية، والتي سجلت صافي إيجابي للداخل بأكثر من مليار دولار في يناير الجاري وحده وذلك لأول مرة منذ منتصف 2018.

وجاء سعر الدولار في البنك المركزي 17.63 جم للشراء، و17.76 للبيع.

وقدم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB" أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٧٫٨٦ جم.

فيما قدم البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) أقل سعر لبيع الدولار ١٧٫٧٣ جم.

وفيما يلي أسعار الدولار الأحد في البنوك، وفقا لموقع "الدولار لايف".

خبراء يوضحون سبب تراجع الدولار

وفي سياق متصل، أرجع خبراء لـ"الأهرام" سبب تراجع الدولار خلال الأيام القليلة الماضية بالسوق المصرية، إلى عودة تدفقات الصناديق الأجنبية لأول مرة منذ مايو العام الماضي.

كما أكد خبراء في تصريحات لموقع "مصراوي" أن سبب الانخفاض يرجع للطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث باعت مصر بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير، ودخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وأضافوا أن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من الشهر الماضي ودخول هذه الأموال وخروجها عبر سوق الصرف بين البنوك سمح بزيادة التدفقات الأجنبية وهو ما ساهم في وفرة الدولار، وتزامن ذلك مع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بقوة بداية من شهر يناير الجاري.

وعلى صعيد متصل، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أسباب الانخفاض يرجع إلي قيام المستثمرين في الأسواق الناشئة بدول تركيا والأرجنتين بسحب استثماراتهم من أسواق المال بتلك البلدان في النصف الثاني من العام الماضي لزيادة الأرباح أو لخفض معدلات الخسائر، ومع بداية العام الميلادي الجديد بحث المستثمرون عن أسواق واعدة ومستقرة وكانت تلك المؤشرات تنطبق علي السوق المصرية.

وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة جنت ثمارها خلال العام الميلادي الجديد، ساهمت في جذب قرابة مليار دولار في صورة إيداعات واستثمارات بأسواق المال المصرية.

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طقس الإثنين: أمطار بهذه المناطق.. ونصائح من الأرصاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الإثنين، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدلًا على كافة الأنحاء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد وجنوب سيناء، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية وعلى البحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذيرات ونصائح عامة من الأرصاد

وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لبرودة الأجواء.

كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي أثناء الأمطار.

ونصحت الهيئة المواطنين تجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط والقيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الإثنين على بعض المدن:

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10

الإسكندرية العظمى درجة 17 والصغرى 8

مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 7

سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 8

قنا العظمى 19 درجة والصغرى 9

أسوان العظمى 20 درجة والصغرى 13

سانت كاترين العظمى 11 درجة والصغرى 4

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قصة مقطع إباحي منسوب لرانيا يوسف.. الفنانة تكشف حقيقته.. وترد بإجراءات عاجلة.. وتعليق من عمرو أديب (فيديو)

انتشر خلال الأيام الماضية، فيديو إباحي مزعوم للفنانة رانيا يوسف، الأمر الذي دفعها للخروج وإعلان زيفه، فضلا عن تقديمها بلاغات للنائب العام ضد مروجي هذه الشائعة.

البداية

بداية الأزمة بدأت بعد تداول رواد السوشيال ميديا، مقطعا إباحيا منسوبا لرانيا يوسف، لينتشر بشكل واسع على الفيس بوك ويوتيوب.

بيان من المكتب الإعلامي

بعد ذلك أصدر المكتب الإعلامي للفنانة بيانا عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل، الخميس الماضي وجاء فيه: "يعلن المكتب الإعلامي للفنانة رانيا يوسف، أنه سوف يتم مقاضاة أى موقع أو جريدة أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تسئ لها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال نشر اي أخبار أو صور للتشهير بها وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات".

وأضاف البيان: "لن يتم الاستهانة مع أي شخص او جهة يساعد بنشر آى مواد مسيئة وكاذبه، وسوف يتم محاسبته قانونيا".

رانيا تخرج عن صمتها

ومع زيادة انتشار الفيديو المزعوم، أجرت رانيا يوسف مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو أديب، على فضائية إم "بي سي مصر"، مساء السبت، تنفي خلالها صحة المقطع المتداول، مؤكدة أنها ستتخد إجراءات قانونية ضد مروجي هذه الأمر.

وكشفت رانيا أن هناك موقعا إلكترونيا غير رسمي يبث من تركيا هو من زج باسمها في فيديو فاضح، لزيادة نسب المشاهدة.

وأضافت: "صحيت من النوم لقيت فيديو منسوب ليا، وحاولت افتحه معرفتش، وكمان الفتاة التي يزعمون أنها أنا مش شبهي خالص، ولكنهم قرروا كتابة اسمي لزيادة عدد زوار موقعهم".

وأبدت الفنانة حزنها الشديد، قائلة: "اسمي بقى يتحط في أي مصيبة، وأنا وأطفالي اللي بندفع الثمن، وبقينا ملطشة، وكل يوم الصبح نصحى على خبر سيئ".

وتوعدت يوسف باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل المسيئين لها، ومقاضاة هذا الموقع لأنه غير مصرح به، مضيفة: "لابد من محاسبة أي شخص سينقل منه".

عمرو أديب يعلق

من جانبه، رد عمرو أديب على رانيا قائلا: "البنت اللي صورتها على الفيديو من بره مش شبهك خالص، ولازم ترفعي قضية على شخص قام بتحليل الفيديو وقال إنه بتاعك.. ده اللي لازم تحبسيه، لأني زعلت جدا لما شوفته".

بلاغ للنائب العام

ولم تمر ساعات قليلة، وبالفعل قدمت الفنانة بلاغا للنائب العام، الأحد، ضد شخص مجهول، قام بتحليل أحد مقاطع الفيديو الإباحية ونسبه إليها، وأدعى أنه هي من تظهر خلاله، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وجاء في البلاغ الذي قدمه شعبان سعيد المحامي وكيلًا عن الفنانة رانيا يوسف، أن موكلته فوجئت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والـ "يوتيوب" يحتوي على مشاهد إباحية لفتاة يشار إليها على أنها هي على خلاف الحقيقة.

وتابع البلاغ الذي حمل رقم 1226 سنة 2019 عرائض النائب العام، أن الشاكية تتعرض لحملة ممنهجة لتشويه سمعتها لا تعرف من يقف خلفها، مطالبًا بالقبض على مروج تلك الفيديوهات المزعوم نسبها إليها، لاتهامه بسبها وقذفها وطعنه في عرضها.

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على غرار "خليها تصدي".. حملة "خليها تعنس" تشعل السوشيال ميديا.. وحرب متبادلة بين الشباب والفتيات.. وتعليق ناري من المنتج محمد العدل

على غرار "خليها تصدي" لمقاطعة شراء السيارات، دشن شباب حملة جديدة بعنون "خليها تعنس"، اعتراضا على ارتفاع تكاليف الزواج في مصر.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا عبر هاشتاج "#خليها_تعنس"، وتنوعت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض.

فالتيار المؤيد للحملة يريد أن يقاطع الشباب الزواج في الوقت الحالي، حتى تتخلى الأسر المصرية عن العادات والتكاليف الباهظة، التي تفرض عليهم، بداية من المهر والشبكة إلى إتمام مراسم الزفاف، رغم ارتفاع الأسعار.

أما التيار المعارض، وتمثله الفتيات، رفضوا الفكرة وأكدن أنهن ليسن سلعة حتى يتم مقاطعتها.

تعليق ناري من العدل

من جانبه رفض المنتج محمد العدل الحملة قائلا: "حملة خليها تصدى هي حملة تضامن من المجتمع ضد جشع التجار، وأتمنى أن تتبعها حملات من هذا النوع ضد الغلاء للحوم والطيور والأسماك والخضروات، لكن حملة خليها تعنس، هي حملة للفرقة والتفرقة وتبعدنا عن فكرة التضامن، وكده عيب".

وأضاف العدل عبر صفحته الشخصية بالفيس بوك: "على الأهالي أن يضعوا في فكرهم أن الزواج ليس بيعة وشروة، لكنها حياة يتم تكوينها.. اقفوا جنب بناتكم وولادكم وبلاش تعنت".

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موعد مباراة الأهلي ودجلة.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات.. ولاسارتي يتسلح بالرباعي الجديد

يستضيف وادي دجلة، نظيره الأهلي، في الثامنة مساء الإثنين، على استاد بتروسبورت، في إطار الجولة الـ20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء منتشيا بفوزه منذ أيام على مصر للمقاصة بثلاثية نظيفة، إذ قدم لاعبو المارد الأحمر واحدة من أفضل مبارياتهم هذا الموسم.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 30 نقطة من 15 مباراة فقط، فيما يأتي دجلة في المركز الـ15بـ 20 نقطة.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ لاسارتي، المدير الفني للأهلي، اللقاء بتكشيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول

الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وناصر ماهر وحسين الشحات ورمضان صبحي.

الهجوم: أجاي

ويتسلع لاسارتي بـ4 صفقات جديدة في تشكيلته الأساسية وهم ياسر إبراهيم وحمدي فتحي ورمضان صبحي وحسين الشحات.

ويغيب وليد سليمان وأحمد الشيخ ووليد أزارو، وحسام عاشور ومحمد نجيب وصلاح محسن وأحمد فتحي، ومروان محسن للإصابة.

القنوات الناقلة للدوري

القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "النيل" للرياضة.

تردد أون سبورت

القمر نايل سات

التردد H 10853

معدل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الترميز 27500

تردد قناة النيل رياضة Nile Sport على نايل سات

التردد : 11842

الاستقطاب :افقي

معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطا:4/3

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