أ.ف.ب: الولايات المتحدة تحذر من "رد قوي" في حال التعرض للمعارضة الفنزويلية

ذكرت "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" ان ​الولايات المتحدة​ حذرت من "رد قوي" في حال التعرض للمعارضة الفنزويلية. وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، في تصريح عبر مواقع التواصل افجتماعي، أن "أي ترهيب أو عنف بحق العاملين في البعثة الدبلوماسية الاميركية، أو بحق الزعيم الديموقراطي لفنزويلا خوان غوايدو، او الجمعية الوطنية نفسها، سيعتبر اعتداء خطيرا على دولة القانون، وسيؤدي الى رد قوي من قبل الولايات المتحدة".

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