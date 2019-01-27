بارود: التنظيم يأتي في إطار زمان ومكان محددين

أكد وزير الداخلية والبلديات الأسبق زياد بارود أن "البلدية لحق لها أن تنظم ضمن نطاقها الجغرافي ولها حق باتخاذ تدابير هذا في المبدأ، أما المنع فيوجد فرق شاسع بينه وبين التنظيم".
وخلال حيدث تلفزيوني، لفت بارود إلى أن "التنظيم يأتي في إطار زمان ومكان محددين"، مشدداً على أن "الحريات كفلها الدستور اللبناني".
وعن منع بيع الكحول في فنيدق، اعتبر أن "ما يحصل هو تراجع في مفهوم العيش المشترك".
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