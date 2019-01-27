OTV: الحريري وجعجع بحثا مسألة تفعيل حكومة تصريف الأعمال

أكد معلومات قناة الـ OTV أن "​الحكومة​ كانت المحور الأساس للقاء رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ ورئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ في ​باريس​ والحديث تطرق إلى مسألة التشكيل وعقدة "​اللقاء التشاوري​" وقد تم بحث مسألة تفعيل حكومة ​تصريف الأعمال​ وتحديداً حول ​الموازنة​"، مشيرة إلى أن "اللقاء تطرق إلى شؤون تعني تحالف "المستقبل" والقوات".

ووصفت مصادر القوات اللقاء "بالممتاز" وأن التوافق تام بين الجهتين على أن المصلحة تقضي الإستعجال ب​تشكيل الحكومة​"، مشيرة إلى أن "الحريري أخبر جعجع أين أصبحت الأمور بما خص عقدة "اللقاء التشاوري" وما هو مطروح إن باختيار إسم من الثلاثة التي يريدها اللقاء، وإن بالفصل بين حصة الرئيس والتيار كمخرج".

وتابعت مصادرالقوات بالدعوة إلى "إيجاد الحل أولا لعقدة "اللقاء التشاوري" ومن ثم يعمل على ترتيب الحقائب وعندها يصبح الباقي سهل التفكيك فلا شيء دراماتيكي".

فيما اعتبرت مصاد تيار "المستقبل" أن "القوات ليست معنية بالكلام عن إعادة رسم الحقائب الوزارية، فهي قدمت أقصى ما يمكن بهذا الخصوص والحريري مقتنع بهذا الشيء".

ولفتت الى أن "الحديث تطرق الى مسألة طرح اعادة تعويم ​النظام السوري​"، مشيراً إلى أن "الخيار الحاسم والأساسي للحريري في الأيام المقبلة لن يكون لا الاعتذار ولا الاستقالة".