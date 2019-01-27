القومي: النتيجة التي حققها مرشحنا في انتخابات رابطة التعليم الثانوي مشرفة

أكد عميد التربية والشباب في "​الحزب السوري القومي الاجتماعي​" رامي قمر تعليقاً عل نتائج انتخابات ​رابطة التعليم الثانوي​ الرسمي في ​لبنان​ أن "النتيجة التي حققها مرشح الحزب السوري القومي الاجتماعي ميشال مخلوف في انتخابات رابطة التعليم الثانوي الرسمي، نتيجة مشرّفة، خصوصاً أننا خضنا هذه ​الانتخابات​ منفردين بوجه لائحة مكتملة تعبر في تركيبتها المعلّبة عن مبدأ التحاصص الطائفي والمذهبي"، مشيراً الى "اننا إذ نشكر المندوبين الأصدقاء منهم والحلفاء، الذين اقترعوا لمصلحة مرشحنا، نؤكد بأن النتيجة التي حققها منفردا (137 صوتاً)، أي ما نسبته 40,8 بالمئة، هي أكبر من فوز، وإن لم تحمله الى عضوية الهيئة الادارية".

وفي بيان له، لفت قمر الى أنه "مع تأكيدنا على أهمية دور رابطة التعليم الثانوي الرسمي وفاعلية هذا الدور خلال السنوات الماضية، نرى أن الاصرار على لائحة معلبة تعكس تقاسماً للحصص، تأثيراً سلبياً على دور الرابطة مستقبلا، والمهام المناطة بها، وهذا ما نحذر منه، لأن ​المحاصصة​ ما دخلت اطاراً إلاً وأفسدته"، مشيراً الى "أننا ومن موقع الحرص على أن تبقى الرابطة حصناً للدفاع عن حقوق ​اساتذة التعليم الثانوي​ ومكتسباتهم، أثرنا خوض انتخاباتها منفردين، خارج معادلة الاستئثار والمحاصصة، كما وننبّه إلى خطورة تحويلها من موقع الدفاع عن حقوق الاساتذة إلى موقع محكوم بالتجاذبات ما يجعل دورها هجيناً".

وأكد أن "تحصين الرابطة يجب أن يكون هدفاً دائماً لكل الوطنيين، وهذا يتطلب جهوداً حثيثة من قبل كل المخلصين، والكل معني بأن لا يتكرر ما حصل في هذه الانتخابات من تقاسم طائفي واستئثار على حساب ​القوى الوطنية​ المدنية و​العلمانية​ والمعايير النقابية".