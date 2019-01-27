الجديد: باسيل طلب تنازل القوات عن مقعد وزاري والحريري رفض

كشفت قناة "الجديد" أن رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ استدعى في القمة الاقتصادية وزير الاعلام في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ملحم الرياشي​ وطلب منه الطلب من رئيس ​القوات​ ​سمير جعجع​ التنازل عن مقعد وزاري من ضمن المقاعد الاربعة لتصبح حصته 3 وزراء، الامر الذي يجده رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ مجحفا بحق القوات التي تنازلت.

واضافت نقلا عن مصادر مطلعة على لقاء الحريري جعجع: "الرئيس المكلف لم يعرض عليه طرح باسيل ولا حتى طرح استبدال ​وزارة الثقافة​ بالاعلام"، مشددة على ان جعجع اكد انه سيقدم كل ما يسهل ولادة الحكومة.