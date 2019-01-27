الجديد: باسيل طلب تنازل القوات عن مقعد وزاري والحريري رفض

كشفت قناة "الجديد" أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل استدعى في القمة الاقتصادية وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي وطلب منه الطلب من رئيس القوات سمير جعجع التنازل عن مقعد وزاري من ضمن المقاعد الاربعة لتصبح حصته 3 وزراء، الامر الذي يجده رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مجحفا بحق القوات التي تنازلت.
واضافت نقلا عن مصادر مطلعة على لقاء الحريري جعجع: "الرئيس المكلف لم يعرض عليه طرح باسيل ولا حتى طرح استبدال وزارة الثقافة بالاعلام"، مشددة على ان جعجع اكد انه سيقدم كل ما يسهل ولادة الحكومة.
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