سليم عون: الحكومة قريبة وتقسيم 3 عشرات هو كذبة

شدد عضو تكتل "لبنان القوي" سليم عون على الرفض التام لكلام النائب انور الخليل، طالبا منه أن يقدم الادلة عن الفساد. وقال: "نحن لن نسكت عنه او عن غيره مهما كبر".
واضاف في حديث تلفزيوني: "لا يستطيعون التصويب على الرئيس ميشال عون فيصوبون على رئيس التيار جبران باسيل او علينا"، مشيرا الى اننا "لسنا مكسر عصا لأحد".
وقال عون: "اصبحنا قاب قوسين أو ادنى من تشكيل الحكومة، وتقسيم 3 عشرات للحكومة هو كذبة".
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