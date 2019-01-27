سليم عون: الحكومة قريبة وتقسيم 3 عشرات هو كذبة

شدد عضو تكتل "​لبنان القوي​" ​سليم عون​ على الرفض التام لكلام النائب ​انور الخليل​، طالبا منه أن يقدم الادلة عن ​الفساد​. وقال: "نحن لن نسكت عنه او عن غيره مهما كبر".

واضاف في حديث تلفزيوني: "لا يستطيعون التصويب على ​الرئيس ميشال عون​ فيصوبون على رئيس التيار ​جبران باسيل​ او علينا"، مشيرا الى اننا "لسنا مكسر عصا لأحد".

وقال عون: "اصبحنا قاب قوسين أو ادنى من تشكيل الحكومة، وتقسيم 3 عشرات للحكومة هو كذبة".