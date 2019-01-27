آلان عون: العلاقة مع حزب الله مستمرة ونسعى لتحصينها

شدد عضو تكتل "​لبنان القوي​" ​آلان عون​ على أهمية العلاقة مع ​حزب الله​ واستمرارها، مشيرا الى ضرورة تقييم هذه العلاقة وتطويرها بشكل دائم، لتحصينها من اجل استحقاقات خارجية وداخلية.

واذ لفت الى أن هناك من يسعى لضرب هذه العلاقة بين حزب الله و​التيار الوطني الحر​، شدد على أنها مستمرة بشكل طبيعي.