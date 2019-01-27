آلان عون: العلاقة مع حزب الله مستمرة ونسعى لتحصينها

شدد عضو تكتل "لبنان القوي" آلان عون على أهمية العلاقة مع حزب الله واستمرارها، مشيرا الى ضرورة تقييم هذه العلاقة وتطويرها بشكل دائم، لتحصينها من اجل استحقاقات خارجية وداخلية.
واذ لفت الى أن هناك من يسعى لضرب هذه العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر، شدد على أنها مستمرة بشكل طبيعي.
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