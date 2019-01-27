LBC: لقاء ثالث للحريري وباسيل والاسبوع المقبل هو اسبوع الحسم للحكومة

ذكرت معلومات لقناة الـ LBCI أن لقاءً ثالثاً سيجمع اليوم رئيس ​الحكومة​ المكلف سعد ​الحريري​ ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل والاسبوع المقبل هو اسبوع الحسم للحكومة.

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