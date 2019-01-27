الموقع الالكتروني لوزارة الطاقة تعرض للإختراق من قبل "جنود الثورة السورية"

تعرض الموقع الالكتروني ل​وزارة الطاقة والمياه​ للإختراق من قبل جماعة تسمي نفسها "جنود ​الثورة السورية​"، مرفقين الاختراق ببيان يؤكد أن ما يقومون به يأتي في سياق الرد على الاعتداء على ​النازحين السوريين​ في ​لبنان​، التبريرات التي ترافق الاعتداءات.

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