"التعليم" تعلن موعد انطلاق مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا بالمدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب الإبتدائية " الحكومية الرسمية، والرسمية المتميزة، والخاصة، والأزهرية" يوم 12 فبراير المقبل.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأحد، مع مديري المديريات التعليمية عبر شبكات الفيديو كونفرانس إن المبادرة ستقام على 3 مراحل وتنتهي يوم ١٢ أبريل المقبل.

وأوضح أنه سيتم تعميم المبادرة في جميع المحافظات والتي تستهدف جميع تلاميذ المرحلة الابتدائية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستبدأ خلال الفترة من 12 حتى 28 فبراير، بمحافظات (الفيوم، ودمياط، وأسيوط، ومطروح، وبوسعيد، وجنوب سيناء، والقليوبية، والبحيرة، والإسكندرية، والجيزة).

وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستبدأ خلال الفترة من 1 إلى 20 مارس بمحافظات (القاهرة، والسويس، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، وأسوان، والأقصر)، على أن تبدأ المرحلة الثالثة خلال الفترة من 21 مارس إلى 10 أبريل، بمحافظات (الدقهلية، والشرقية، والغربية، وقنا، والمنيا، والوادي الجديد).

وأكد حجازي على اهتمام الوزارة بتنفيذ المبادرة بهدف المحافظة على الطلاب ورعايتهم الصحية، خاصة في هذه المرحلة.

وأوضح رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم توفير جهاز حاسب آلي بكل مدرسة متصل بشبكة الإنترنت ‏لاستخدامه في عملية إدخال البيانات الخاصة بالطلاب، وغرفة للفحص بكل مدرسة تتوافر فيها الاشتراطات المطلوبة لإجراء الفحص، موجهًا بأهمية تجميع صور شهادات الميلاد المميكنة لجميع الطلاب بكل مدرسة ابتدائية مرفقًا ‏بها الموافقة الكتابية على إجراء المسح الطبي من ولي الأمر.

من جهته، أعلن الدكتور نصر دياب مستشار وزير الصحة والسكان، نجاح نتائج المرحلة التجريبية لمسح (81) مدرسة بها 40500 طالب.

وقال دياب، إن وزارة الصحة والسكان مهتمة بنجاح المبادرة في جميع مدراس التعليم الابتدائي بجميع محافظات الجمهورية من خلال تحديد المراحل التنفيذية الثلاث، وتشكيل لجنة بكل محافظة من (مدير الفرع، ومدير الشئون الصحية بالمحافظة ومدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومدير المناطق الأزهرية)، مؤكدًا على قيام اللجان بوضع الخطة التنفيذية داخل المحافظة، والمتابعة لتنفيذ برنامج المسح، والتنسيق وتشكيل فرق العمل ( تحت إشراف طبيب وعدد 2 زائرة صحية، وفنى معمل ومدخل بيانات).

وفى سياق متصل، أكد هشام السنجري، رئيس قطاع الخدمات والأنشطة التربوية، أهمية التعاون بين الوزارات في تنفيذ هذه المبادرات المطلوبة لمصلحة أبنائنا الطلاب والتركيز على القطاع الريفي وتقديم الخدمات العلاجية المطلوبة لهم، ويأتي دور إخصائيين الصحافة والإذاعة والاجتماعيين الهام في توعية الطلاب وأولياء أمورهم بدور المسح الطبي؛ لتحديد إجراءات وطرق العلاج ( فالعقل السليم في الجسم السليم).

وكانت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، قد أطلقتا المرحلة التجريبية لمبادرة الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم، لدى طلاب المدارس على مستوى الجمهورية خلال شهر ديسمبر الماضي، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.