بالصور.. تكريم الدبلوماسيين المشاركين في "ملتقى الطلاب" بالمنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

كرم الدكتورخالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، السفراء والملحقين الثقافيين المشاركين في فعاليات الملتقى الأول للجامعات المصرية للطلاب الوافدين.

جاء ذلك خلال الملتقى الذي تستضيفه جامعة المنصورة بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلاب الوافدين خلال الفترة من 27 – 29 يناير الجاري، بمشاركة أكثر من 608 طلاب وافدين من 17 جامعة مصرية.

وكرم وزير التعليم العالي السفير ودادى ولد سيدي هيبة، سفير موريتانيا، الدكتور أحمد المطيري المستشار الثقافى لدولة الكويت، الدكتور زهير سعد القنصل الثقافى بالسفارة العراقية، الدكتور ايزل أنور المستشار الثقافى لماليزيا ، الدكتور صلاح الجويلي الملحق الثقافى الليبي، الدكتور محمد خالد الأزعر المستشار الثقافي لسفارة فلسطين، الدكتور محمد العبادى المستشار الثقافى اليمنى، الدكتور محمد الفال المستشار الثقافي لموريتانيا، الدكتور إبراهيم الجازال المستشار الثقافي لنيجيريا.