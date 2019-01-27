وزير الري يبحث مع قيادات الوزارة موقف الإزالات وأعمال التحصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا الأحد، مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل بحضور المهندس عبد السلام جابر رئيس الإدارة المركزية لنيل القاهرة الكبرى، وذلك لاستعراض موقف الأعمال الجارية بالإدارات المركزية لكل من القاهرة وبني سويف والمنيا، كما ناقش الاجتماع موقف الإزالات وأعمال التحصيل ومراجعة خطة القطاع في المرحلة القادمة.

كما عقد الوزير، اجتماعًا مع أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم من معاهد بحوث المياه الجوفية والإنشاءات والمساحة والمعامل المركزية، بحضور الدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه وناقش الاجتماع الخطة البحثية وتعظيم التعاون بين المعاهد والوزارة وبين الباحثين من مختلف المعاهد.

واجتمع الوزير أيضًا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري بحضور المهندس نبيل نصيف رئيس الإدارة المركزية لشئون المياه، والمهندس محمد هنداوي مدير عام توزيع المياه، وذلك لمراجعة أعمال الصيانة والأعمال الصناعية التي تم تنفيذها في فترة السدة الشتوية بقطاع الري.