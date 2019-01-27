محافظ البحيرة: معدات بـ10ملايين جنيه لتطوير منظومة النظافة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن شراء معدات نظافة جديدة فى خطة العام المالى الحالي بقيمة 10 ملايين جنيه، عبارة عن 10 مقطورة كسح، وسيارتين "مكبس"، وسيارة حمولة 12 طنًا، و4 مقطورات للقمامة .
جاء ذلك خلال تفقده للمعدات الجديدة اليوم الأحد، بمجمع دمنهور الثقافي، في إطار خطة الارتقاء بمنظومة النظافة، ودعم مدن ومراكز المحافظة بالمعدات والسيارات اللازمة، للظهور بالشكل الجمالي والحضارى اللائق بها.
أشار المحافظ إلى أنه سيتم توزيع تلك المعدات على مدن ومراكز المحافظة، طبقا لأولوية الاحتياج بكل مركز، ووجه بضرورة عمل الصيانة الدورية اللازمة ومراقبة عملية التشغيل للمعدات.
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