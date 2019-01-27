​مجلس الوزراء: زيارة ماكرون تهدف لتعزيز علاقات التعاون بين مصر وفرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأتي بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في شتى المجالات بما يخدم صالح الشعبين الصديقين.

وأضاف المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، أن الزيارة ستشهد تبادل وجهات النظر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والرئيس الفرنسي، ومواصلة التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استقبل في مطار القاهرة مساء اليوم، إيمانويل ماكرون، الذي بدأ زيارته الرسمية الأولي لمصر منذ توليه مهام منصبه.

وتتزامن الزيارة مع انطلاق فعاليات عام مصر - فرنسا الذي يشهد فعاليات ثقافية مشتركة بين الجانبين على مدار العام الجارى.