بالصور.. إحباط محاولة تهريب 54 طن ألعاب نارية عبر ميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أحبطت جمارك ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، محاولة تهريب 54 طنًا من الألعاب النارية المحظور استيرادها، طبقًا لقانون الأسلحة والذخائر لخطورتها على صحة المواطنين والأمن العام، وذلك داخل حاويتين قادمتين من الصين.

بدأت الواقعة بورود معلومات من هيئة الرقابة الإدارية إلى الإدارة العامة لجمارك الإسكندرية تفيد اعتزام شركة "أ.ل"، إدخال أصناف ممنوعة ومخالفة ضمن مشمول بوليصة شحن رقم HLCUCA4181197291 قادمة من الصين.

ونجحت لجنة جمركية وأمنية في ضبط الحاويتين، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وتبين وجود 3400 كرتونة بوزن 54 طن "شماريخ وألعاب نارية" بأنواع وأحجام مختلفة.

أمر أحمد الطوبجى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات الأمنية.