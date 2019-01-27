وزير الأوقاف: تكامل المؤسسات الدينية تحت مظلة الأزهر خدمة للدين والوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الروح الجديدة والتكامل بين المؤسسات الدينية تحت مظلة الأزهر الشريف، هو خدمة للدين والوطن ستؤتي ثمارها بما يدعم جهود تجديد الخطاب الديني، مشيرا إلى أن الهدف من وجود أكاديمية الأوقاف الدولية والأكاديمية الوطنية للتدريب هو تخريج إمام عصري مستنير.

والتقى وزير الأوقاف اليوم الأحد مع فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية لتدشين البرامج العلمية والتدريبية بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، وتفقد أقسامها التي تضم معمل اللغات القائم على تشغيله أعضاء هيئة التدريس بكلية اللغات والترجمة، ومعمل الحاسبات، والقاعة الكبرى للترجمة، ومركز خدمة السنة النبوية، والقاعات التدريسية، وغرف الإقامة الفندقية للمتدربين، بالإضافة إلى القاعة الكبرى للندوات والاجتماعات، وغرف المحاضرين.

وقال وزير الأوقاف إن الدكتور شوقي علام والدكتور أسامة الأزهري سيكون لهما محاضرة شهرية بأكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب عن أهم القضايا الفكرية المعاصرة، وكذلك سيقوم مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة بتدريس علم أصول الفقه بالأكاديمية.

وقال وزير الأوقاف: "إننا نأمل أن يلتقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بأبنائه الدعاة بأكاديمية الأوقاف قريبا"، مضيفا أن جميع المؤسسات الدينية في مصر تعمل تحت مظلة الأزهر الشريف، وأننا نحتاج إلى تضافر الجهود للتوسع في التدريب لتكون الأكاديمية مبنى ومعنى.

وأشار إلى أن الوزارة ترسخ لمبدأ التدريب والتعليم المستمر، مؤكدا ضرورة تفعيل الجانب العلمي للعلوم العصرية من خلال تدريس مفاهيم الأمن القومي وحروب الجيل الرابع والخامس.

وأوضح أنه ستتم استضافة علماء من مختلف دول العالم من أساتذة العلوم الإنسانية كعلم النفس والاجتماع للتواصل الحضاري، مضيفا أنه ستكون هناك رحلات للمتدربين للاطلاع على تلك الحضارات المختلفة لرسم لوحة مشرقة لهذا التعاون.

من جانبه، أكد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أهمية التدريب والتأهيل لجميع الأئمة والدعاة وكذلك كل القائمين على العمل الدعوى، مشيرا إلى أن هناك رسالة من هذه الزيارة وهى التأكيد على أن مصر تحقق ريادة حقيقية، وأننا نضع أقدامنا على الطريق الصحيح بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب وتأهيل الأئمة.

بدوره، أكد فضيلة الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية أن المؤسسات الدينية تشهد روحا جديدة من التآلف والتعاون والوقوف صفا واحدا لجمع الشمل ووحدة الكلمة، مشيدا بالمستوى الراقي لأكاديمية الأوقاف الدولية.

وهنأ وزير الأوقاف على انطلاق الأكاديمية، مؤكدًا أن هناك تنسيقا كاملا ومتبادلا ونقل للخبرات بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وأكاديمية الأوقاف الدولية.

وعقب الجولة التفقدية، افتتح وزير الأوقاف وفضيلة المفتي ومستشار الرئيس فعاليات التدريب بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في الأسبوع الأول، والتي تشتمل على الدراسات الشرعية والمحاضرات الثقافية.