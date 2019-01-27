عمر البشير: بعض الإعلام يضخم ما يحدث في السودان

قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير، اليوم الأحد، إن "بعض الإعلام" يضخم الاحتجاجات التي تحدث في السودان، مؤكداً أن هناك محاولات لاستنساخ المظاهرات التي حدثت في دول أخرى.

وقال البشير، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الرئاسة بالقاهرة، "شرحنا للرئيس (المصري) ما يدور في السودان الآن"، مضيفاً "هنالك مشكلة لكن ليست بالحجم أو بالأبعاد التي يثيرها بعض الإعلام".

وأضاف "هناك محاولة لاستنساخ ما يسمى بالربيع العربي (..) واستخدام واسع لوسائط التواصل الاجتماعي"، ولكن "غالبية الشعب السوداني وعى ذلك ورأى الآثار التي ترتبت على ما يسمى بالربيع العربي" في دول أخرى.

وشدد البشير على أنه وحكومته "يقدّران موقف مصر من هذه الأزمة"، مشيراً إلى أن زيارة وفد مصري رفيع المستوى إلى الخرطوم بعد بدء الاحتجاجات "كانت رسالة مهمة للشعب السوداني وللآخرين على أهمية الاستقرار" في السودان.

وكان البشير وصل، قبيل ظهر اليوم الأحد، إلى القاهرة.

واستقبل السيسي نظيره السوداني بمراسم استقبال رسمية، وقال في المؤتمر الصحافي إن هذا "يعد اللقاء الثامن الذي يجمعني بالبشير (...) الأمر الذي يؤكد التوجه الذي بات ثابتاً وواضحاً في سياسة الدولتين الشقيقتين وهو التوثيق الكامل بينهما".

وشدد البشير على أن مصر والسودان يربطهما "التاريخ والحاضر والمصير المشترك".

وقال، من جهة ثانية، إن القاهرة والخرطوم يتعاونان "لضمان أمن البحر الأحمر باعتباره (..) من أهم الممرات المائية" في العالم.

كما أكد أن "قضية سد النهضة والأمن المائي لمصر والسودان هي قضية حيوية والنيل هو نيل مصر ولمصر مصلحة كبيرة في مياه النيل"، مضيفاً "نسقنا مواقفنا مع مصر لنضمن أن حقوق مصر والسودان في مياه النيل محفوظة بالكامل".

وتأتي هذه الزيارة فيما دعا تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات ضد البشير، إلى تنظيم اعتصامات في جميع ساحات البلاد، اليوم الأحد، تليها تظاهرات يومية حتى يوم الأربعاء.

وكان التجمع نفسه، الذي يضم أطباء ومدرسين ومهندسين، دعا المحتجين إلى تظاهرات ليلية السبت. وذكر شهود أن بعض المحتجين حاولوا التجمع في بعض مناطق الخرطوم ليلاً لكن لم تحدث مظاهرات كبيرة في العاصمة أو في أم درمان.

وتهز احتجاجات السودان منذ 19 ديسمبر، عقب قرار الحكومة رفع سعر الخبز. وقد سقط خلالها 30 قتيلا بحسب آخر حصيلة رسمية أوردتها الحكومة.