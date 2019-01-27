أكدت وزارة الخارجية الأمريكية عدم صحة ما تردد عن اعتزامها إغلاق سفارتها في فنزويلا.
وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية مساء اليوم أن الخارجية الأمريكية أوضحت ، في بيان بهذا الصدد ، أن تأمينسلامة العاملين في سفارتها في كاراكاس يتصدر قائمة أولوياتها ، مؤكدة عدم وجود أية خطط لإغلاق السفارة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية تنفي اعتزامها إغلاق سفارتها في فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.