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الخارجية الأمريكية تنفي اعتزامها إغلاق سفارتها في فنزويلا

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الخارجية الأمريكية تنفي اعتزامها إغلاق سفارتها في فنزويلاوزارة الخارجية الأمريكية
وكالات:

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية عدم صحة ما تردد عن اعتزامها إغلاق سفارتها في فنزويلا.

 

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية مساء اليوم أن الخارجية الأمريكية أوضحت ، في بيان بهذا الصدد ، أن تأمين

سلامة العاملين في سفارتها في كاراكاس يتصدر قائمة أولوياتها ، مؤكدة عدم وجود أية خطط لإغلاق السفارة.

 

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال

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ـ في كلمة ألقاها أمس السبت ، أمام مجلس الأمن الدولي ـ "إن حكومة فنزويلا تفتقر الى الشرعية ، وإن واشنطن تدعو جميع دول العالم الى مساندة تطلعات الشعب الفنزويلي خلال محاولاته التحرر من دولة المافيا التي تفتقر الى الشرعية برئاسة نيكولاس مادورو".

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