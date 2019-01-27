الرئيس الفرنسي يصل القاهرة بعد زيارة لأسوان

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قادما من أسوان، في زيارة للبلاد تستغرق يومين يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي .
ومن المقرر أن تتناول القمة المصرية الفرنسية سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، وبحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، وفي مقدمتها كل من ليبيا وسوريا، وتأكيد
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