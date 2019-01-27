اعتقال 117 شخصا خلال مظاهرات في الكاميرون

مظاهرات فى الكاميرون

وكالات:

أكد متحدث باسم حكومة الكاميرون اعتقال 117 شخصا خلال المظاهرات التي شهدتها بعض المدن الكاميرونية مؤخرا احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وذكر راديو (صوت أمريكا) في نشرته مساء اليوم باللغة الإنجليزية أن المتظاهرين طالبوا بضرورة الإفراج دون قيد أو شرط عن المعتقلين خلال المظاهرات التي نظمها زعيم المعارضة

موريس كاماتو وأنصاره من حزب " حركة البعث الكاميرونية ".

وأشار الراديو إلى أن الشرطة قامت بقتل وجرح 7 أشخاص خلال المظاهرات، فيما أكد كاماتو - الذى يزعم أنه الفائز بمنصب الرئاسة - اعتزامه مواصلة المظاهرات إلى أن

يتم إقصاء الرئيس بول بيا والتوصل إلى حل لأزمة العناصر الانفصالية الناطقة باللغة الإنجليزية في شمال وجنوب غرب البلاد.

وكانت الانتخابات الرئاسية التي جرت في الكاميرون في السابع من أكتوبر الماضي قد أسفرت عن فوز بيا – الذي قضى في سدة الحكم نحو 36 عاما - بفترة رئاسية جديدة ، حيث من المنتظر أن يبلغ عمره في نهاية هذه الفترة نحو 93 عاما.