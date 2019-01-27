اعتقال 117 شخصا خلال مظاهرات في الكاميرون

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أكد متحدث باسم حكومة الكاميرون اعتقال 117 شخصا خلال المظاهرات التي شهدتها بعض المدن الكاميرونية مؤخرا احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وذكر راديو (صوت أمريكا) في نشرته مساء اليوم باللغة الإنجليزية أن المتظاهرين طالبوا بضرورة الإفراج دون قيد أو شرط عن المعتقلين خلال المظاهرات التي نظمها زعيم المعارضةموريس كاماتو وأنصاره من حزب " حركة البعث الكاميرونية ".
وأشار الراديو إلى أن الشرطة قامت بقتل وجرح 7 أشخاص خلال المظاهرات، فيما أكد كاماتو - الذى يزعم أنه الفائز بمنصب الرئاسة - اعتزامه مواصلة المظاهرات إلى أن
وكانت الانتخابات الرئاسية التي جرت في الكاميرون في السابع من أكتوبر الماضي قد أسفرت عن فوز بيا – الذي قضى في سدة الحكم نحو 36 عاما - بفترة رئاسية جديدة ، حيث من المنتظر أن يبلغ عمره في نهاية هذه الفترة نحو 93 عاما.
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