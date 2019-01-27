إيطاليا تؤكد جمع الأدلة لمقاضاة طاقم سفينة الإنقاذ الهولندية

وزير الداخلية الإيطالي ​ماتيو سالفيني

وكالات:

أكد وزير الداخلية الإيطالي ​ماتيو سالفيني، اليوم الأحد، إنه يقوم حاليا بجمع الأدلة القانونية لمقاضاة طاقم سفينة الإنقاذ الهولندية (سي واتش 3) التي طالبت بدخول 47 مهاجرًا داخل البلاد بعدما أنقذتهم في البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف سالفيني- حسبما ذكرت شبكة (فرانس 24)- "لدينا أدلة قاطعة تثبت أن

قبطان وطاقم سفينة (سي واتش3) عرضوا حياة من هم عليها للخطر بعدم اتباعهم لإرشادات نزولهم في أقرب ميناء لهم وليس في إيطاليا".



كما اتهم سالفيني قبطان وطاقم السفينة بالرغبة في تسييس القضية.

وكان وزير الداخلية الإيطالي قد رفض فتح

الموانئ الإيطالية أمام مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كانت قد أنقذتهم سفينة الإنقاذ الأسبوع الماضي في البحر المتوسط، مبررا موقفه بأن السفينة كان لديها فرص أن ترسى في موانئ أخرى أثناء عبورها المياه الإقليمية الليبية والتونسية والمالطية.



يذكر أن العديد من المهاجرين الذين أنقذتهم سفن الإغاثة يعيشون حياة صعبة منذ أن قررت الحكومة الإيطالية في الصيف الماضي إبعادهم عن موانئها.