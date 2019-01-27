إيطاليا تؤكد جمع الأدلة لمقاضاة طاقم سفينة الإنقاذ الهولندية

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أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، اليوم الأحد، إنه يقوم حاليا بجمع الأدلة القانونية لمقاضاة طاقم سفينة الإنقاذ الهولندية (سي واتش 3) التي طالبت بدخول 47 مهاجرًا داخل البلاد بعدما أنقذتهم في البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف سالفيني- حسبما ذكرت شبكة (فرانس 24)- "لدينا أدلة قاطعة تثبت أنقبطان وطاقم سفينة (سي واتش3) عرضوا حياة من هم عليها للخطر بعدم اتباعهم لإرشادات نزولهم في أقرب ميناء لهم وليس في إيطاليا".
كما اتهم سالفيني قبطان وطاقم السفينة بالرغبة في تسييس القضية.
وكان وزير الداخلية الإيطالي قد رفض فتح
يذكر أن العديد من المهاجرين الذين أنقذتهم سفن الإغاثة يعيشون حياة صعبة منذ أن قررت الحكومة الإيطالية في الصيف الماضي إبعادهم عن موانئها.
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