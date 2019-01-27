مقتل 15شخصا وإصابة 29 آخرين جراء انهيار فندق فى بيرو

انهيار فندق فى بيرو وكالات: لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 29 آخرون على الأقل اليوم الاثنين جراء انهيار سقف وجدار فندق بجمهورية بيرو أثناء حفل زفاف بداخله. وذكر المعهد الوطني للدفاع المدني (INDECI) أن الحادث المأساوي وقع في فندق Alhambra بمنطقة أبوريماك. (INDECI) أن الحادث المأساوي وقع في فندق Alhambra بمنطقة أبوريماك. وأكد رئيس الدفاع المدني، خورخي تشافيز، لوسائل الإعلام أن السقف والجدار المنهارين سقطا على عشرات الأشخاص الذين كانوا يرقصون خلال الحفل. وتابع المعهد أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة أضعفت أساسات المبنى مما أدى إلى الانهيار، مؤكدا أن عمليات البحث لا تزال مستمرة في موقع الحادث.

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