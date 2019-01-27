كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الأركان اليمني يلتقي قادة التحالف العربي في عدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش رئيس هيئة الأركان العامة في اليمن الفريق الركن عبدالله النخعي، اليوم الأحد مع قيادات قوات التحالف العربي في عدن الموضوعات المتصلة بالموقف العام في خطوط المواجهات مع مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، وعملية البناء الجارية للقوات المسلحة على أسس وطنية وعلمية، وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، ولما فيه بناء قوات مسلحة وطنية ولاؤها للوطن.

واستعرض رئيس الأركان، بحسب وكالة سبأ اليمنية، الجهود المبذولة من قبل قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة لهيكلة الوزارة ورئاسة هيئة الأركان، وإعداد وتأهيل دوائر وزارة الدفاع، ووحدات القوات المسلحة وتوحيد الهياكل لهذه الأجهزة العسكرية.

وجرى مناقشة إنشاء غرفة عمليات مشتركة، استناداً إلى توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي.

ونوّه رئيس الأركان بجهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الحكومة الشرعية، والتي تجسدت في أروع معانيها ميدانياً وإنسانياً وتنموياً، ودعماً في مختلف المحافل والمجالات، ودورهم الميداني والعملياتي الكبير الذي يضطلعون به، في اسناد الجيش الوطني في مختلف الجبهات والمحاور العملياتية والقتالية، لدحر مليشيات الحوثي الانقلابية.

من جانبهم أكد قادة قوات التحالف العربي في عدن، أن قياداتهم وأبناءهم شاركوا بفاعلية في نجدة اليمنيين في محنتهم الحالية، ضمن دول التحالف العربي، وسكبوا لأجل ذلك، الدماء في مواجهة الانقلاب الحوثي الإيراني ومساندةً لقضية عروبية مصيرية مشتركة.