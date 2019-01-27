كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمريكيون يحاسبون ترامب ويعارضون عزله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف استطلاع جديد للرأي، أن غالبية الأمريكيين، يدعمون الحزب الديمقراطي الذي يسيطر بالأغلبية على مجلس النواب، لاستخدام سلطته بالدفع بالكونغرس لفتح تحقيقات في العديد من القضايا التي تخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويشير الاستطلاع الذي أجرته قناة "أ ب سي نيوز"، بالتعاون مع صحيفة واشنطن بوست، إلى أن 60% من المشاركين يطالبون مجلس النواب بإرغام ترامب على نشر وثائق توضح إقراراته الضريبية.

شارك في الاستطلاع عينة من عشوائية تضم أكثر من ألف شخص.

وأظهر الاستطلاع أن 57% من المشتركين، يؤيدون استخدام سلطة الكونغرس للتحقيق في التواطؤ المحتمل بين حملة ترامب وروسيا، بينما أيد 59% منهم التحقيق بالعلاقة والاتصالات بين ترامب وفلاديمير بوتين، و61% من المشتركين أيدوا التحقيق بالعلاقات المالية المحتملة بين ترامب والحكومات الأجنبية.

وقال 55% من المشاركين بشكل عام، إنهم سيعارضون الكونغرس حال بدأ بإجراءات عزل ترامب.

فيما قال 7% فقط من الجمهوريين، إنهم سيدعمون إجراءات العزل، بالمقارنة مع 64% من الديمقراطيين و42% من المستقلين.

وظهرت نتيجة الاستطلاع قبل يوم واحد من اعتقال مستشر ترامب السابق روجر ستون، ما يعني أن تأثير هذا الحدث لم يكن أحد عوامل هذه النتائج، أو يؤثر عليها.

وفيما يخص تحقيقات روبرت مولر بِان التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية، فأظهر 50% من المشاركين ثقتهم من أن تقرير مولر النهائي سيكون عادلاً، حيث قال 62% من الديمقراطيين إنهم يثقون في مولر، مقارنة مع 22% فقط من الجمهوريين.

كما كشفت البيانات عن مخاوف من أنه في حالة قيام الديمقراطيين بالتحقيق مع ترامب، فمن المحتمل ألا تكون العملية عادلة أيضاً.

