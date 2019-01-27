كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعارضة الفنزويلية: مطالبنا شرعية ونسعى لإقناع الجيش بالانضمام إلينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ممثل المعارضة الفنزويلية وعضو الكونجرس المعارض، إسماعيل ليون، إنهم قدموا ورقة لمطالبة الجيش والقوات البحرية بحماية المتظاهرين خلال تظاهرهم أو عدم التعرض لهم على الأقل، مشيرا إلى أنه تم توجيه الدعوة للانضمام إليهم، وأن هذا الأمر يعد حماية لهم ولمستقبل البلاد.

وأضاف خلال تصريحات لمراسل فضائية الغد في فنزويلا، عمرو المنيري، أن الورقة التي قدمتها المعارضة هي ورقة سلمية تؤكد على قانونية تلك المطالب، وأنه بموجب القانون سيتم إعفاء من يرتدي الزي العسكري منذ يناير 1999 حتى تمر البلاد من عنق الزجاجة، لافتا إلى أن رسالتهم يتم تقديمها بكل عفوية لكل المناطق لطمأنه العسكريين للانضمام لصفوف المعارضة.

وأكد ليون أنهم لا يريدون أي نوع من العنف أو التعرض للمتظاهرين بأي سوء من قبل الدولة، أو حتى التعرض للعسكريين، متابعاً أن المعارضة تريد أن تكون هناك سلمية التعامل وانتقال السلطة، وأن هذا الأمر يصب في مصلحة فنزويلا.