كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسئول إيراني: نظام التدفئة في المدارس ليس مطابقًا للمعايير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتقع غالبية هذه المدارس تقع في سيستان وبلوخستان أو مناطق تفتقر إلى الغاز في المناطق الحضرية.
وقال إنه من الممكن استخدام البنزين كبديل لتأمين نظام التدفئة في الفصول الدراسية، لكنه قال إنه في بعض هذه المحافظات، بما في ذلك المقاطعات الحدودية، لا يوجد بنزين متاح لنظام التدفئة هذا.
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