كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسئول إيراني: نظام التدفئة في المدارس ليس مطابقًا للمعايير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائب وزير التربية والتعليم وتحديث المدارس، إن نظام التدفئة في 136 الف فصل دراسي في البلاد "ليس لديه المعايير المطلوبة".



وتقع غالبية هذه المدارس تقع في سيستان وبلوخستان أو مناطق تفتقر إلى الغاز في المناطق الحضرية.



وقال إنه من الممكن استخدام البنزين كبديل لتأمين نظام التدفئة في الفصول الدراسية، لكنه قال إنه في بعض هذه المحافظات، بما في ذلك المقاطعات الحدودية، لا يوجد بنزين متاح لنظام التدفئة هذا.

