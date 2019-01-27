بوفال يواصل نتائجه السلبية في الدوري الإسباني

تغلب بلد الوليد على ضيفه سيلتا فيغو اليوم الأحد (2-1) في إطار الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليكبده الهزيمة الخامسة على التوالي في الليغا.

وجاء هدفا بلد الوليد عبر أوسكار بلانو (ق55) وكيكو (ق69) بينما أحرز الدنماركي بيون سيستو (ق16) الهدف الوحيد للفريق الضيف الذي أكمل المباراة منقوصا بعد طرد الهولندي فيسلي هوديت (ق87).

ويعد هذا الفوز الأول لبلد الوليد بعد خمس جولات لم يذق فيها الفريق طعم الانتصارات، وبفضله رفع رصيده إلى 25 نقطة وصعد للمركز الـ12.

أما سيلتا فيغو، الذي يلعب له المغرب سفيان بوفال، فمني بهزيمته الخامسة على التوالي وتجمد رصيده عند 21 نقطة في المرتبة الـ17.

ويتصدر برشلونة الليجا بـ46 نقطة ويحل اليوم ضيفا على جيرونا في إطار نفس الجولة.