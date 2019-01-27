لأول مرة.. عبد الخالق فهيد في بطولة فيلم سينمائي كوميدي

كشف الفنان الكوميدي، عبد الخالق فهيد، أنه يحضر لفيلم سينمائي كوميدي من بطولته، تكتم عن ذكر تفاصيله.
وأبرز فهيد، في حديثه مع “اليوم24″، أن الفيلم الكوميدي، الذي يحضر له، ثالث تجاربه السينمائية، لكنه أول فيلم يؤدي فيه دور البطولة، مفضلا التكتم عن قصته، أو الفنانين المشاركين فيه، وموضحا أن انشغاله به كان سببا في غيابه عن الساحة الفنية.
وشارك فهيد في الفيلم الجديد للمخرج إبراهيم الشكيري “مسعود وسعيدة وسعدان”، لكنه يجسد دورا ثانويا.
وسبق أن شارك فهيد في فيلم بعنوان “شفاه الصمت”، قبل حوالي 20 سنة من الآن.
وأبرز فهيد أن غيابه عن شاشة التلفاز، لا يعني توقفه عن العمل الفني، إذ إنه يقدم عروضا كوميدية لمغاربة المهجر، ضمن الأنشطة، التي تنظمها وزارة الهجرة.
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