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وصل المهدي بنعطية، عميد المنتخب المغربي لكرة القدم، ومدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك من أجل اتمام انتقاله إلى فريق الدحيل القطري، أحد أندية الدوري القطري الممتاز، في خطوة لم تكن متوقعة.
وحسب تقارير إعلامية دولية، فإن النادي القطري سيدفع ليوفنتوس الإيطالي 10 ملايين يورو، كما سيدفع للاعب راتبا شهريا مقدرا في 5 ملايين دولار، في عقد سيتمد لثلاثة مواسم، وهو الراتب الذي كان يبحث عنه عميد “الأسود”، ودفعه إلى رفض العديد من الأندية الأروبية الكبيرة، على غرار مانشستر يونايتد وآرسنال الإنجليزيين.
وانفردت صحيفة “المنتخب” بنشر صورة اللاعب المغربي في قطر، وهو يرتدي قميص نادي الدحيل القطري، في العاصمة القطرية الدوحة، ما يعني أن التوقيع الرسمي على عقد انتقاله للفريق القطري، سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة.
جدير ذكره أن ماسيميليانو أليغري، مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي، كان قد أكد في الندوة الصحفي التي عقدها أمس السبت، فشله في إقناع اللاعب بالبقاء إلى غاية نهاية الموسم، مشددا على أنه” من غير الجيد التشبت بلاعب مصر على الرحيل”.
إليكم صورة اللاعب المغربي، اليوم في الدوحة وهو يرتدي قميص الفريق القطري:
كانت هذه تفاصيل خبر قبل ساعات من التوقيع الرسمي.. بنعطية يصل قطر ويرتدي قميص فريق الدحيل – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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