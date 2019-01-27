برشلونة يواصل انتصاراته في “الليغا”.. ميسي يسقط زملاء بونو بثنائية

واصل فريق برشلونة سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني الممتاز، وأضاف فريق جيرونا إلى قائمة ضحاياه هذا الموسم، بعد أن فاز عليه بميدانه، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما عشية اليوم، في إطار الجولة 21 من “الليغا”.

ويدين الفريق الكتلوني بانتصاره هذا، لكل من نيلسون سيميدو، الذي وقع الهدف الأول منذ الدقيقة التاسعة، ثم ليونيل ميسي الذي سجل ثاني الأهدف بالدقيقة 68.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 49 في المركز الأول، بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد جيرونا، الذي يحرص شباكه المغربي ياسين بونو، في النقطة 24 بالمركز 13.