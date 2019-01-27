كوكايين يسقط هاربا من عدة مراكز للأمن بسبب جرائم خطيرة في السوالم

ألقت فرق البحث والتحري، التابعة لمصالح الدرك الملكي في المركز الترابي في حد السوالم، أمس السبت، القبض على متهم، ظل هاربا من العدالة بموجب عدة مذكرات بحث وطنية على إثر قضايا إجرامية خطيرة.

وحسب إفادات مصادر محلية لموقع “اليوم 24″، فإن عناصر الدرك ضبطت المتهم متلبسا في استهلاك كمية من الكوكايين، ليتم توقيفه، وتحويله إلى مركز الدرك بالسوالم.

وبتعليمات من النيابة العامة لدى ابتدائية مدينة برشيد، تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، حيث كشفت التحقيقات أن المعني بالأمر موضوع العديد من مذكرات البحث على المستوى الوطني صادرة عن مصالح الأمن الوطني إثر اتهامه في قضايا خطيرة، من بينها محاولة القتل، واغتصاب قاصر، وافتضاض بكارتها، والسرقة بواسطة السلاح، وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، والضرب، والجرح.

وأضافت المصادر أنه بعد تنسيق فرق الاستماع مع مختلف المصالح الأمنية، صاحبة مذكرات البحث الصادرة في حق المتهم، وبعد التحري، والتحقيق الأمني في إطار الحراسة النظرية تمت إحالة المتهم، صبيحة اليوم الأحد، في حالة اعتقال، على أنظار ممثل النيابة العامة في المحكمة ذاتها.