ابن كيران يصرح بتعرضه لـ”حملة ظالمة” ويتوعد بكشف تفاصيلها

قال رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، إنه يتعرض لحملة ظالمة من جهات “تدعي خدمة المغرب، بينما تضرب استقراره”.

وعبر ابن كيران، في تصريح لصحيفة “عربي 21″ عن أسفه لما وصفه بـ”المستوى المنحط، الذي وصل إليه خصومه في الإساءة إليه”.

وأضاف ابن كيران: “أشعر بكثير من الأسف لأن بعض المندسين يحاولون الإساءة إلى تجربة العدالة والتنمية بشكل عام، وإلي شخصيا بشأن الراتب، المخصص لي من جلالة الملك، وهو أمر بلغ حدا من الإسفاف، سأكشفه للمغاربة بالتفصيل الممل”.

وتابع ابن كيران بالقول: “أما وقد عمدوا إلى تناول وضعي المالي، فأنا سأشرح كل صغيرة، وكبيرة عما تقاضيته، وما أتقاضاه، بالدليل، وتفاصيل صرفه بالكامل للشعب المغربي، بالتي هي أحسن. وسأكشف للمغاربة حقيقة هذه الحملة، التي أتعرض لها”.

وأكد ابن كيران: “أن هذه الحملة الظالمة، التي يتعرض لها شخصيا، وتجربة العدالة والتنمية لن تنجح في الإيقاع بينه والملك محمد السادس”، مشددا على أن علاقته به “جيدة ولم يعتريها أي تغيير”، على حد تعبيره.

وكان ابن كيران قد كشف، الأسبوع الماضي، لأول مرة أن زيارة المستشار الملكي، فؤاد عالي الهمة، إلى بيته، قبل حوالي شهرين، كانت من أجل إبلاغه بالقرار الملكي منحه المعاش.