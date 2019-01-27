انت الان تتابع تفاصيل خبر إثيوبيا: السعودية أفرجت عن رجل الأعمال العمودي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 27 يناير 2019 08:25 مساءً - أعلنت هيئة الإذاعة الإثيوبية، مساء اليوم الأحد، أن السلطات السعودية أفرجت عن رجل الأعمال السعودي المولود في إثيوبيا محمد حسين العمودي.

وقالت هيئة الإذاعة الإثيوبية إن العمودي "تم إطلاق سراحه من السجن في السعودية اليوم (الأحد)"، لافتة النظر إلى جهود رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي من أجل التوسط لإطلاق رجل الأعمال الشهير.

وكان العمودي احتجز في نوفمبر 2017، ضمن سلسلة اعتقالات طالت رجال أعمال في الرياض.

وبدأت السعودية مؤخراً بالإفراج عن بعض المعتقلين من الناشطين والدعاة عقب ضغوط دولية واسعة.

ومحمد حسين العمودي رجل أعمال ولد في إثيوبيا عام 1946، من أم إثيوبية وأب حضرمي، تعود أصوله إلى حضرموت في اليمن، وتربى في السعودية بلد الإقامة.

تقدر ثروة العمودي بـ 13.5 مليار دولار، وهو من الشخصيات المرموقة في إثيوبيا. واستثمارته في السويد وأفريقيا.

بدأ تكوين ثروته في قطاع البناء والمقاولات، ثم وسع نشاطاته نوعياً وجغرافياً في قطاع الإعمال في البنوك والاستثمارات والفنادق والنفط والغاز، وشراء مصاف للنفط في السويد والمغرب.

توظف شركة "العمودي كورال غروب" و"ميدروك غروب" أكثر من 40 ألف موظف، وقد صنف ثاني أغنى رجل عربي حسب مجلة فوربس الأمريكية عام 2008.

لدى "كورال غروب" محفظة استثمارية في أوروبا والشرق الأوسط، التي تتضمن شركة "برايم بتروليوم" أكبر شركة نفط في السويد، وشركة "سفنسكا بتروليوم اند إكسبلوريشن"، و"سامير" (شركة بتروكيماوية ومصفاة تكرير في المغرب)، وشركة "نفط للخدمات البترولية" في المملكة العربية السعودية، وأخيراً شركة "فورتيونا" القابضة في لبنان.