شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار منزل جراء انفجارغاز بهولندا والان نبدء بالتفاصيل

انهار منزل سكني في مدينة لاهاي في هولندا اليوم الأحد في انفجار قوي.

وحسب بيانات الشرطة الهولندية، فإن من المرجح أن يكون الانفجار هو انفجار غاز.

من جانبها، ذكرت قوات الإطفاء أن من غير الواضح بعد عدد الأشخاص المحتمل أن يكونوا تحت الأنقاض.